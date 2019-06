🔥 Soldes : Robot cuisine Moulinex Cookeo à 149€ au lieu de 240€

Moulinex Cookeo : un cuiseur multifonctions et très simple à utiliser

100 recettes à portée de main pour régaler vos proches

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesSi un ou plusieurs de vos proches possèdent déjà un, vous devez probablement savoir à quel point ce multicuiseur leur a facilité la vie à l'heure des repas. L'appareil deest probablement l'un des plus simples à utiliser pour faire cuire n'importe quel aliment et sortir des plats dignes de grands chefs, le tout sans efforts.Avec sa cuve de 6L et sa puissance délivrée de 1 200W, il vous permet de réaliser des recettes pour des tables de 4 à 6 convives. Il dispose de 7 modes de cuisson, sous pression ou encore à la vapeur, ainsi qu'une fonctionnalité de maintien au chaud pour conserver vos petits plats à la bonne température le temps de préparer la table.Moulinex a également pensé à ajouter 100 recettes à son appareil. Il suffit de les sélectionner via l'interface du multicuiseur et de se laisser guider en suivant les différentes étapes affichées sur l'écran de l'appareil. Avec le Cookeo, tout le monde peut cuisiner et réaliser des assiettes saines et gourmandes.Cet appareil à tout faire, déjà présent dans les cuisines de centaines de milliers de foyers en France, est proposé par Cdiscount à un tarif de seulement 149,99€ durant les Soldes d'été. Une occasion à ne pas rater car les stocks sont limités !