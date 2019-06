🔥 Soldes : Pourquoi craquer pour le Xiaomi Redmi Note 7 ?

Xiaomi Redmi Note 7 : de bonnes raisons pour sauter le pas !

Pourquoi Clubic recommande le Xiaomi Redmi Note 7 ?

De très belles finitions et un design au top

et Un belle écran parfaitement calibré

Une autonomie simplement excellente

Redmi Note 7, un smartphone increvable et pas cher

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesIl n'est pas toujours simple de choisir un smartphone dans un marché plus que rempli. Surtout que l'entrée de gamme est souvent aléatoire au niveau de la qualité. Mais le tout nouveau smartphonedea tout pour plaire. Plus que ça, c'est littéralement l'un de nos coups de cœurs sur ces Soldes d'été.On commence par sond'excellente qualité. Il arbore une définition Full HD+ ainsi qu'une encoche très discrète. Le tout est protégé enafin de résister aux rayures. Le smartphone est donc conçu avec la solidité en tête.En entrée de gamme on s'attend rarement à de grosses performances. Leembarqué dans le Redmi Note 7, appuyé par, vous assurera une navigation fluide en toutes circonstances. L'interface Androidest de plus magnifiquement optimisée pour une réactivité de tous les instants.L'un des plus gros atouts du Redmi Note 7 est son autonomie impressionnante. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Laassure sans aucun problème jusqu'à deux jours d'usage. Même les concurrents haut de gamme ne peuvent se targuer d'une telle efficacité !Reste le prix. On pouvait s'attendre à plus de 200€ vu les spécifications de l'engin, mais il n'en est rien. Actuellement, le smartphone Android est à seulementsur Amazon. Si avec tout ça vous n'êtes pas convaincu, on ne sait plus quoi faire...