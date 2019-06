🔥 Soldes : Xiaomi Mi band 4 à 28,26€ au lieu 39,99€

Xiaomi Mi band 4 à prix choc

Mi Band 4 : toujours plus évolué

Commercialisé officiellement à 39,99€, le bracelet connecté Mi Band 4 peut passer à moins de 30€ sur Gearbest. En fait, il coûte précisément. Plus de 10€ d'économies sur un tel accessoire high-tech, ça ne se refuse pas !Pour en profiter, rien de plus simple. Il vous suffit en effet d'utiliser le code promolors de votre passage au panier. La réduction sera immédiatement appliquée. Notez que le bracelet est envoyé depuis la Chine, le délai de livraison peut donc s'étendre à deux ou trois semaines.Avec ses traqueurs d'activité Mi Band,s'est vite fait une place au soleil. Petits, abordables et endurants, ils ont tout pour plaire. Le Mi Band 4 ne fait pas exception puisqu'il adopte pour la toute première fois un. Le bracelet permet ainsi un visionnage encore plus confortable que sur les anciennes versions.Bien entendu, l'accessoire sport se veut toujours aussi endurant avec une batterie capable de tenir. Le capteur de rythme cardiaque est aussi présent et l'ensemble se veut étanche pour les sessions à la piscine. En bref, il sera difficile de trouver un traqueur sportif plus efficace à moins de 30€ !