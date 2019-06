🔥 Soldes 2019 : Robot aspirateur Neato Botvac D4 à 349€ au lieu de 499€

150€ d'économies pour le Neato Botvac D4

Finie la corvée de passer l'aspirateur !

Retrouvez tous les bons plans Fnac pour lesSi vous cherchez à investir dans un aspirateur robot , le Botvac D4 de chez Neato est à 349€. Sachant qu'il est habituellement commercialisé à 499€, vous réalisez une belle économie de 150€. Inutile d'ajouter un coupon de réduction, il s'agit d'une remise immédiate et elle se fait automatiquement après avoir ajouté le produit au panier. L'offre promotionnelle dure pendant la période estivale des soldes.Il n'y a pas de frais de port supplémentaires pour une livraison du produit à domicile ou en magasin.Equipé d'une brosse et d'un filtre, cet aspirateur robot va parcourir votre domicile dans les toutes les pièces pour chasser poussière. Il suffit alors de lancer un programme souhaité sur votre smartphone depuis une application.L'aspirateur robot dispose d'un bac de 0,7 litre et d'une autonomie de 75 minutes. Idéal pour les maisons et les appartements, le Neato Botvac pourra nettoyer toutes les surfaces de votre foyer. En cas de besoin, avec la recharge intelligente, il calcule la quantité exacte d'énergie nécessaire pour finir le nettoyage, se recharge en conséquence, et reprend là où il en était.