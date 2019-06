🔥 Soldes 2019 : Samsung Galaxy S10e 128 Go Noir Prisme à 483,99€ au lieu de 759,00€

Toujours plus galactique

Petit mais costaud

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesUne fois encore, c'est le site bordelais Cdiscount qui s'est occupé de la mise en ligne de cette réduction. Pour notre part, nous allons vous décrire les différentes spécificités techniques de ce smartphone . Ainsi, learbore un écran Amoled 5.8 pouces avec une définition de 2280 x 1080 pixels. Côté composants, nous avons droit à un processeur Exynos 9 Series 9820 accompagné de 6 Go de RAM et d'un espace de stockage de 128 Go. Au niveau des performances, c'est donc du solide !Concernant la partie photo, c'est un capteur 12 mégapixels qui assure cette tâche à l'arrière du. Il permet d'enregistrer des vidéos en 4K. Pour ce qui est du capteur avant, il affiche 10 mégapixels. La batterie 3100 mAh tiendra environ une journée pour une utilisation classique du smartphone. Ce modèle possède aussi la norme IP57, ce qui signifie qu'il résiste à la poussière et qu'il peut être totalement immergé dans l'eau jusqu'à un mètre pendant 30 minutes. La garantie pièce et main d'oeuvre est de 2 ans et vous pouvez payer en quatre fois.Leest un smartphone haut de gamme mais néanmoins très compact. Son écran est du plus bel effet et ses performances sont vraiment de haute volée.