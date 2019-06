🔥 Soldes 2019 : Ultrabook tactile convertible Lenovo Yoga à 564€ au lieu de 599€

Un point sur les caractéristiques du Lenovo YOGA 530-14IKB

Près de 35 euros de remise immédiate

Proposée dans un coloris noir, la Lenovo YOGA 530-14IKB dispose d'un écran HD de 14 pouces (pour une résolution de 1366 x 768), de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go en SSDD, du processeur Intel Core i3 7020U et d'une carte graphique INTEL HD GRAPHICS. Pour la connectique, elle est équipée d'un port HDMI et de 3 ports USB 3.0.À tout juste 1,6 kg pour 17,6 mm d'épaisseur, le tablette est suffisamment portable pour vous accompagner partout. Et avec jusqu'à 10 heures d'autonomie, vous pourrez l'utiliser pendant un long moment. Mais si vous avez vraiment besoin d'un peu plus d'autonomie, 15 minutes de charge vous offriront 2 heures d'utilisation supplémentaires lorsque votre batterie montre des signes de faiblesse.Enfin, l'appareil est doté de surfaces en aluminium poli et d'une charnière pivotant à 360°, qui permet de passer facilement du mode tablette au mode portable et inversement.