🔥 Soldes 2019 : Aspirateur robot Neato D703 à 499€ au lieu de 899€

Un aspirateur robot paramétrable dans les moindres détails

Un ensemble de technologies pour rendre votre sol propre chaque jour

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesL' aspirateur robot est tout simplement une petite révolution. Ingénieux, performant, pratique, tous les qualificatifs y passent pour décrire cet appareil qui permet de s'épargner la corvée de l'aspirateur chaque semaine.Neato propose sa propre solution avec le D703 Connected. Comme son nom l'indique, il est relié à une application mobile, disponible gratuitement sur Android et iOS, qui permet de le contrôler et de le programmer comme bon vous semble. Il peut parcourir votre maison ou seulement une zone bien spécifique de votre surface pour un entretien de qualité au quotidien.Grâce à sa batterie de capteurs laser, le D703 Connected créé une carte précise de la maison ou de l'appartement, qui s'enrichit au fil des passages pour améliorer la qualité du nettoyage. Il peut également analyser en temps réel les obstacles qui se trouvent face à lui pour les contourner et continuer son programme comme de rien n'était.L'aspirateur est également compatible avec la plupart des assistants intelligents disponibles comme Google Assistant ou Alexa, mais aussi l'Apple Watch pour démarrer un nettoyage à distance, depuis votre poignet.Performant, ultra-connecté, le Neato D703 est aujourd'hui également très accessible grâce à Darty qui le propose à un prix de 499,99€, une réduction de 44% par rapport à son tarif de base.