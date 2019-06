🔥 Soldes 2019 : Samsung Galaxy S8 Noir Carbone à 379€ au lieu de 709€

Le qualité du Galaxy S8 à un prix abordable

Les caractéristiques du Samsung S8

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesAcheter la marquec'est la garantie d'avoir un smartphone d'une excellente qualité. Si on est pas sur le modèle dernier cri, le S8 a fait ses preuves en terme de performance et de prise en main. C'est à coup sûr un achat qui plaira. Avec l'offre à, vous économisez 330 euros sur l'appareil. Un investissement qui ne nécessite plus de casser sa tirelire ! Si vous le souhaitez vous pouvez bénéficier du paiement en 4 fois. Le tout coûtera alors 387,68 euros, c'est un peu plus cher mais ça peut être bien pratique.Lec'est un super système interne qui embarque le premier processeurpour renforcer la puissance du smartphone. La mémoire est à. Les technologies de reconnaissance d'iris et de lecture d'empreintes digitales pourront satisfaire les plus soucieux de protéger leurs données. Pour les photos, l'appareil est sur duà l'arrière et dupour la caméra frontale. Pas de problème si pendant les vacances vous tombez à l'eau avec votre smartphone dans la poche, le S8 a une résistance de 30 minutes à 1,5 m de profondeur. Peut mieux faire sur la performance de la batterie qui est demais la charge rapide est vraiment efficace et fait oublier cette autonomie un peu faible.Ne tardez pas trop pour profiter du Galaxy S8 au meilleur prix Cdiscount et passer un été connecté avec un super appareil !