🔥 Soldes 2019 : Souris Logitech G903 + tapis Powerplay à 186,98€ au lieu de 308€

Un combo que rien ne perturbe

Une souris qui ne manque pas d'argument

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesTesté et approuvé par la rédaction Clubic, ce comboest tout simplement imperturbable ! Logitech a en effet ici eu la volonté de réunir le meilleur des mondes filaire et wireless en proposant une souris qui n'est pas soumise à des aléas de connectivité en raison des perturbations électromagnétiques environnantes grâce à la technologie Lightspeed du fabricant suisse.En complément de cette connexion sans fil de grande fiabilité, Logitech propose en option son tapis Powerplay (compatible notamment avec la G Pro, la G703 et la G903) qui permet de recharger la batterie de la souris par résonance électromagnétique. Concrètement, nul besoin est ici de devoir poser la souris sur un socle ou de devoir la brancher pour la recharger, grâce à son module Powercore (remplaçable par un poids si vous n'optez pas pour le tapis) elle se recharge automatiquement alors même que vous l'utilisez !Pour couronner le tout, cette G903 possède un design ambidextre franchement réussi, bénéficiant d'une prise en main agréable. Contrairement à d'autres souris Logitech au design symétrique, celle-ci dispose d'un système de boutons latéraux aimantés qui permet de passer d'un profil de droitier à un profil de gaucher, ou simplement de profiter de deux boutons supplémentaires sur les tranches.Enfin, le logiciel sobrement intitulé « Assistant pour jeux vidéo » est très complet et facile d'utilisation. Il vous permettra de gérer simplement tous les paramètres de votre souris, ainsi que d'autres périphériques de la marque.Ce mulot qui mérite incontestablement sa place parmi notre comparatif des meilleures souris gamer du moment est capable de tenir au maximum 32 heures lorsque vous n'utilisez pas le tapis Powerplay pour le recharger. Sur son tapis, la G903 emmagasinera 1 à 2 % d'autonomie supplémentaire en une heure d'utilisation et jusqu'à 10 % pendant une heure d'inactivité.Souvent décrié en raison d'un prix bien trop épicé pour certains (179 € pour la souris et 129 € pour le tapis), le combo est aujourd'hui accessible pour seulement 186.98 €, soit quelques euros de plus que le tarif initial de la G903 ! L'occasion idéale pour s'équiper avec ce produit innovant et en tout point formidable.