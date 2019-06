🔥 Soldes 2019 : Casque Jabra Elite 85H à 233€ au lieu de 299€

Un casque haute fidélité à prix réduit

Une réduction de bruit pour vous isoler du monde extérieur

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesLa chaleur est désormais bien présente partout et l'occasion est excellente pour s'isoler chez soi et profiter de ses albums préférés. Le Jabra Elite est là pour vous apporter la meilleure restitution sonore de votre musique.Ce casque sans-fil haut de gamme propose différents réglages afin de personnaliser au plus près de vos goûts l'expérience audio délivrée. Plus ou moins de basses, de médiums ou d'aigus, c'est vous qui décidez en utilisant l'application dédiée à installer sur votre smartphone.Il bénéficie également d'une réduction de bruit active, qui permet de supprimer au maximum les sons environnants pour se retrouver plongé dans une bulle de silence. Ce système enregistre le bruit extérieur en le captant grâce à ses différents micros, pour ensuite l'annuler de manière logicielle. Seule votre musique vous parvient dans les oreilles, sans être dérangé.Enfin l'autonomie annoncée par le constructeur est tout bonnement exceptionnelle. Le Jabra Elite peut vous offrir 36H de musique avec une seule charge, de sorte à pouvoir réaliser tous les trajets en avion, même les plus longs, sans être inquiété par l'état de la batterie de l'appareil.Amazon vous propose actuellement ce modèle de grande qualité pour un prix de 233,47€, soit une réduction de 66,52€ immédiate à l'occasion des Soldes d'été 2019. Faites vite, les stocks sont imités !