🔥 Soldes Apple : iPhone, iPad, Apple Watch en promo chez Cdiscount

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesIl est bien souvent difficile de dénicher de réelles promotions sur les produits Apple. La marque a la pomme n'est pas la plus grande adepte des promotions sur ces différentes gammes de produits. Alors quand les sites de vente en ligne nous proposent des réductions sur les produits Apple, nous ne sommes pas les derniers à sauter dessus !C'est ce que nous propose aujourd'hui,dans le cadre des Soldes d'été. L'enseigne française nous régale avec de bien belles affaires sur les produits de la marque, ou encore, tout y passe et on ne va pas s'en plaindre. Sans plus attendre, voici donc notre sélection maison des meilleures promos Apple du jour.On commence d'abord cette sélection avec l'iPhone 7. Sorti en 2016, le smartphone d'Apple est un téléphone équipé d'une dalle IPS de 4,7 pouces (avec une définition de 1334 par 750 pixels), qui embarque la puce A10 Fusion ainsi que 2 Go de RAM. Il possède deux appareils photos : un frontal à 7 millions de pixels, et un à l'arrière à 12 millions de pixels.L'iPhone 7 ne vous a pas convaincu ? Vous pouvez toujours vous orienter vers l'iPhone 8. Plus puissant que son prédécesseur, l'iPhone 8 dispose, quant à lui, d'un espace de stockage de 64 Go (soit le double de l'iPhone 7). Enfin, l'iPhone 8 possède l'Apple A11 Bionic, un système sur puce basé sur une architecture de processeur 64 bits ARM et apparu aussi dans l'iPhone 8 Plus et l'iPhone X.Nous en avons donc terminé avec les iPhone. Passons dès maintenant à l'iPad, et en particulier à la tablette d'Apple 6ème Génération.L'iPad est équipé d'un écran Retina de 9,7 pouces et dispose d'une capacité de stockage de 32 Go. La tablette de chez Apple possède deux appareils photo : un capteur de 8 MP à l'arrière et une caméra FaceTime HD 1,2 MP à l'avant. L'iPad intègre une puce A10 Fusion et un capteur d'empreintes digitales Touch ID. Pour l'autonomie pas de surprise, la batterie peut tenir plus de 10 heures. Et vous pouvez notamment vous connecter en Wi-Fi.Et pour finir cette sélection, voici l'Apple Watch Nike + !Idéale pour les sportifs, la montre connectée de la marque à la pomme dispose des fonctionnalités suivantes : contrôle de la musique à distance, avis d'alerte d'événements de calendrier, notification des SMS, notification des e-mails, commande à distance de caméra, écoute de la musique, accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique, fréquence cardiaque et altimètre barométrique.Cerise sur le gâteau, l'Apple Watch Nike embarque deux applications pour vous accompagner dans vos exploits sportifs ! Tout d'abord, l'application Nike Run Club qui vous accompagnera à chacune de vos sorties "running". La seconde application se nomme Nike Training Club et vous donne accès à une multitude d'exercices et de conseils d'experts. Deux applications qui vous permettront de rester connecté à toute une communauté de sportifs comme vous, pour repousser vos limites !C'est donc la fin de notre sélection sur les promotions Apple chez Cdiscount. Vous avez toutes les cartes en main pour faire votre choix. Bon shopping à tous !