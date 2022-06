Pour les Soldes Fnac, le prix du Lenovo Ideapad 3 est en chute libre !

Le Lenovo Ideapad 3 embarque un puissant processeur AMD Ryzen™ 5 avec une fréquence comprise entre 2.1 GHz et 4 GHz selon l'utilisation. Économe en énergie, il permet de prolonger l'autonomie du PC en mode nomade et de sublimer les contenus (divertissement, gaming) grâce à ses cœurs graphiques Radeon™ intégrés.



Il dispose également de 8 Go de mémoire vive DDR4 ainsi que de 256 Go de stockage SSD afin de conserver vos fichiers, photos et vidéos les plus importantes directement sur votre ordinateur. Cette fiche technique, très solide, vous permet à la fois de travailler en toute fluidité mais également de jouer à vos titres préférés dans d'excellentes conditions, sans latence particulière.

La partie audio est assurée par deux haut-parleurs stéréo Dolby qui vous permettent de profiter d'un rendu très impressionnant, que vous soyez en jeu ou que vous regardiez une vidéo en streaming sur votre PC portable.

Pour équiper l'appareil, Lenovo a directement installé Windows 11, la dernière version en date du système d'exploitation qui possède de nombreuses améliorations et fonctionnalités pour toute la famille, notamment le système Windows Hello qui permet à chacun de s'identifier rapidement et d'accéder à son espace personnel en quelques secondes.