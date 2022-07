Belle promotion sur le Samsung Galaxy S21 FE !

Le téléphone portable de Samsung possède un superbe écran Dynamic AMOLED de 6,41 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Du côté des performances, on retrouve un processeur Snapdragon 888 5G d'excellente facture accompagné par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Globalement, le mobile se montrera efficace sur la plupart des tâches. Vous serez en mesure de jouer et de naviguer entre les applications très facilement.

En plus de convenir à tous les usages, le Galaxy S21 FE fait preuve d'une belle polyvalence en photo. Vous allez pouvoir capturer vos plus beaux souvenirs jusqu'en 4K. L'autonomie est elle aussi très correcte puisqu'elle grimpe à plus d'une journée complète. Enfin, ce téléphone profite même d'un design réussi ainsi que d'une construction robuste. Le tout sans impacter son poids puisque ce modèle est relativement léger.