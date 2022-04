L'excellent Samsung Galaxy S20 FE est encore moins cher !

Ce cher Galaxy S20 FE embarque un écran somptueux de 6,5 pouces avec une définition qui grimpe à 2400 x 1080 pixels pour un taux de rafraichissement à 120 Hz. Cette formidable dalle est accompagnée par un processeur Exynos 990 épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Les performances sont relativement correctes malgré quelques ralentissements. Ce n'est clairement pas le smartphone le plus puissant du marché mais il tiendra son rang sur toutes vos tâches du quotidien.