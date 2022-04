Le prix de l'iPhone 13 n'est jamais tombé aussi bas ! Ne loupez pas cette offre !

Nous connaissons bien cet iPhone 13 qui dispose d'un écran Super Retina XDR avec une diagonale de 6,1 pouces et une définition qui atteint 2532 x 1170 pixels pour un taux de rafraichissement à 60 Hz. La dalle est parfaitement calibrée et très lumineuse. Les performances sont également au beau fixe grâce au processeur A15 Bionic associé à 4 Go de RAM et à une mémoire interne de 128 Go. Vous pourrez lancer n'importe quel jeu en 3D et ouvrir plusieurs applications simultanément sans jamais essuyer le moindre ralentissement.