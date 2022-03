Bon plan Apple : jamais les AirPods 3 n'ont été si abordables

En plus de leur configuration simple avec les autres appareils Apple, ces AirPods 3 sauront faire preuve d'une ergonomie exemplaire. Le design est ultra léger et les commandes vocales via Siri vous permettront d'accéder instantanément à vos contenus. De plus, une résistance à l'eau IPX4 est en vigueur pour permettre à vos écouteurs de supporter les éclaboussures ou encore la pluie. Enfin, l'autonomie atteint 6 heures d'écoute et 4 heures de conversation. Mais avec le boîtier de charge inclus, l'endurance des AirPods 3 atteindra plus de 30 heures.