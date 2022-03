Nettoyage de Printemps : Rakuten casse le prix des aspirateurs Roborock S5 et S7

Pour passer la serpillère, comptez sur un réservoir d'eau de 290 ml. Au total, le Roborock S5 Max peut couvrir une surface allant jusqu'à 200 m² en un seul ménage, avec une autonomie estimée à 3h grâce à sa batterie de 5200 mAh. Et bien sûr, profitez par exemple de vos absences pour planifier un ménage à distance via l'app' téléchargeable sur smartphone. Pièces à éviter, type de lavage à opérer, ne laissez rien au hasard et revenez chez vous avec le ménage fait ! A domicile, sa compatibilité avec l'assistance vocal Alexa est vraiment très pratique ! Donnez un ordre à votre Roborock S5 Max, et celui-ci s'exécute.