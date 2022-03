Le OnePlus 9 5G n'a jamais été aussi abordable

C'est un smartphone ultra convaincant que nous avons sous les yeux puisqu'il éblouit d'entrée de jeu à l'aide de son écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels pour un taux de rafraichissement à 120 Hz. Une dalle absolument magnifique qui saura mettre vos contenus en valeur. Les performances sont également au rendez-vous grâce au processeur Snapdragon 888 compatible 5G. Il est accompagné par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Le OnePlus 9 affiche une puissance convaincante qui vous permettra de lancer n'importe quel jeu sans le moindre souci.