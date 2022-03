Sony WH-1000XM4 : l'excellent casque avec une note de 9/10 est en promo aujourd'hui !

OPPO vient tout juste de sortir sa nouvelle gamme de smartphones avec les Find X5 Pro, Find X5. Chacun dispose de sérieux atouts et conviendra parfaitement à tous les utilisateurs, qu'ils soient à la recherche de fiabilité, de puissance ou d'ergonomie. Du 9 au 23 mars inclus, vous pouvez bénéficier de plus de 300 euros de cadeaux en commandant le Find X5 et le Find X5 Pro.