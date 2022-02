AirPods 3 : les derniers écouteurs Apple sont plus accessibles que jamais

Ces nouveaux écouteurs signés Apple embarquent un design inédit qui apporte un meilleur confort à l'utilisateur. Leur forme ajustée permet au son d'être mieux orienté et de diffuser un audio spatial ultra immersif. Les gyroscopes et accéléromètres embarqués suivront les mouvements de votre tête pour une répartition du son plus efficace. Le volume de la musique sera automatiquement ajusté grâce à une égalisation adaptative des plus performantes.