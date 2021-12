La NVIDIA Shield TV chute à un prix jamais vu !

La NVIDIA Shield TV est une box multimédia se présentant sous la forme d'un tube cylindrique. Compatible avec la technologie 4K HDR et livré avec une télécommande, l'accessoire est doté d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 8 Go en SSD, du processeur Nvidia Tegra X1 et du Google Cast.

Du côté de la connectivité, on retrouve un slot permettant d'accueillir une carte microSD, un port Ethernet, un port HDMI 2.0, la norme Wifi 802.11 ac et le Bluetooth.

Avec le système Android TV intégré, il est possible de télécharger et d'installer des applications de streaming telles que Netflix, Disney+, Prime Video, myCANAL, YouTube ou encore OCS.

Concernant ses dimensions, la Shield TV signée NVIDIA mesure 16,5 cm de longueur et 4 cm de hauteur.