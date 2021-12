Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G est bradé à quelques jours de Noël

Le téléphone est équipé d'un écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces avec une définition de 3200 x 1400 pixels et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. C'est tout simplement une des meilleures dalles du marché. Les performances sont également très impressionnantes grâce au processeur Exynos 2100 (compatible 5G) accompagné par 12 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Toutes les tâches seront accomplies avec une fluidité optimale. Les jeux les plus gourmands en ressources tourneront à fond !