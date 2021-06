Fête des pères : sélection de 4 produits high-tech à prix réduits, pour tous budgets

Le Redmi Note 9S de Xiaomi est un smartphone qui est équipé d'un écran tactile en Full HD+ de 6,7 pouces (définition de 2400 x 1080 pixels), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go de ROM (extensible jusqu'à 512 Go via carte microSD) et d'une batterie de 5020 mAh. Pour l'APN, on retrouve essentiellement un capteur principal de 48 + 8 + 5 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.

Quant aux Mi Earbuds, les écouteurs sans fil de la marque chinoise sont dotés d'une autonomie de 12 heures (après un temps de charge complet d'1h30) et du Bluetooth 5.0. Ils sont fournis avec un boîtier de charge sans fil.