L'aspirateur Roborock S7 voit son prix chuter chez Rakuten

Tout d’abord sachez que ce bon plan est disponible sur Rakuten, il convient donc d’être prudent à propos des modalités. La plateforme étant une marketplace, chaque vendeur propose des délais de livraisons et des lieux d’expéditions différents. La team Clubic Bon Plan sélectionne des vendeurs français pour vous garantir les délais les plus courts et assurer qu'il n'y ai aucun frais de douane inattendus.

Si vous n’êtes pas familiers avec la plateforme Rakuten sachez également que vous pouvez créer un compte ClubR gratuitement afin de bénéficier de cashback sous forme de points Rakuten sur tous vos achats. Vous pourrez compter sur 52,90€ offerts sur cet aspirateur robot Roborock S7 en plus de la super promotion déjà en vigueur sur l’appareil.

La livraison vous est également offerte et si le prix est un peu élevé pour vous le paiement en 4 fois ou plus est possible moyennant quelques frais supplémentaires.