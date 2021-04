La tablette Samsung Galaxy Tab A7 tombe à moins de 185€ aujourd'hui seulement !

Cette offre est proposée par Rakuten, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous sous 4 à 7 jours ouvrés. Il est possible de payer en plusieurs fois, soit 38,43€ par mois. Le produit est garantie constructeur pour une durée de deux ans.

Il s'agit donc d'une tablette tactile Android Samsung Galaxy Tab A7, qui dispose d'un écran 10,4" avec une résolution de 2000x1200, de 8 cœurs cadencés à 2 Ghz, de 3 Go de RAM et de 32 Go de mémoire, pouvant aller jusqu'à un maximum de 1 To, ainsi que 19,5 Go de mémoire Flash, prenant en charge les cartes microSD, microSDHC et microSDXC.