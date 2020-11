Alerte ! Le Galaxy Z Flip 256Go est à moins de 750€ sur Rakuten

Le Samsung Galaxy Z Flip a un format plus proche du poudrier que du smartphone traditionnel. Pratique, ses dimensions lui permettent de rentrer dans toutes les poches et de ne prendre que peu de place dans un sac. Le smartphone peut réaliser cette prouesse grâce à un écran pliant OLED de 6,7 pouces qui est malgré tout résistant grâce à une fine couche de verre flexible placée au dessus de la dalle.

Le Galaxy Z Flip permet toutes les utilisations. Quand vous le dépliez, de la même manière que les téléphones à clapet d'antan, vous obtenez une incroyable surface d'affichage vous permettant d'afficher des listes mais aussi deux applications en même temps. En le pliant à 90°, vous pouvez alors faire un appel vidéo en posant votre smartphone sur une table, ce qui est bien plus pratique que de le tenir à bout de bras durant de longues minutes. Fermé un minuscule écran vous avertit des dernières notifications pour que vous puissiez y jeter un œil sans ouvrir votre téléphone.

A l'intérieur de cet appareil hors-normes, la marque coréenne a mis le paquet avec un processeur Snapdragon 855+, 256 Go de stockage pour vos vidéos et vos applications mais aussi 8 Go de mémoire vive. Les jeux et autres applications répondent au doigt et à l'œil, aucun problème à se faire là-dessus.