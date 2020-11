Vente Flash Single Day : l'iPhone 12 (64 Go) à moins de 800€ avec ce code promo

Nous retournons chez Rakuten pour découvrir cette promotion valable durant le Single Day 2020. Utilisez ce code pour appliquer une remise de -15€ : RAKUTEN15. Sachez aussi que vous recevrez un montant de 40,50€ sur votre cagnotte une fois cet achat effectué. Vous pourrez utiliser cette somme sur un futur panier. Pour ce qui est de la livraison à domicile, elle est gratuite et sera effectuée sous 8 à 16 jours ouvrables. La garantie est valable pendant deux ans.

L'iPhone 12 est pourvu d'un écran Super Retina XDR (OLED) de 6,1 pouces avec une définition atteignant 2532 x 1170 pixels à 60 Hz. Cette superbe dalle est protégée par un verre Ceramic Shield. Le processeur Apple A14 Bionic répond présent avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go (non extensible).

En terme de performances pures, cela se traduit par une puissance incroyable dans tous les domaines. Les jeux en 3D gourmands en ressources ne résisteront pas à cet iPhone. Tout votre contenu sera fluide et facilement accessible.