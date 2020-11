Single Day : la webcam Logitech C920 Pro est moins cher chez Rakuten !

Ce périphérique viendra se placer sans aucune difficulté au-dessus de l'écran de votre PC. En effet, le support est ajustable et vraiment très stable. Un câble USB de 1,5 mètre est également de la partie. Terminons par quelques avantages non négligeables comme la présence de deux microphones embarqués de chaque côté de la caméra. Enfin, ce modèle corrigera tout seul l'éclairage de la vidéo et effectuera automatiquement la mise au point.