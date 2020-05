Bon plan Apple : l'iPad Pro 11" 128 Go à moins de 830€

Apple iPad Pro : la meilleure tablette du moment

Une endurance impressionnante !

Nous sommes donc chez Rakuten pour cette petite réduction. Dans un premier temps, il est important de savoir que la livraison est effectuée gratuitement à domicile. Comptez seulement trois à cinq jours ouvrables avant de recevoir le colis chez vous. Pour ce qui est du paiement, il peut être effectué en 4 ou même 20 fois si vous le souhaitez. Autre bonne nouvelle, 41,35€ vous seront offerts par le biais du Club Rakuten (inscription gratuite). Cette somme est utilisable sur une future commande. Enfin, la garantie revendeur est valable pendant 24 mois.Passons maintenant aux spécificités techniques de l'iPad Pro édition 2020. Il dispose d'un superbe écran Liquid Retina avec une diagonale de 11 pouces et une définition de 2388 x 1668 pixels. Le processeur embarqué est un Apple A12Z Bionic. Il est accompagné par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Les performances sont excellentes et conviennent à tous les usages. Vous pourrez lancer toutes les applications de l'App Store sans le moindre ralentissement mais aussi jouer aux jeux les plus gourmands en ressources sans difficulté.S'il ne s'agit pas forcément du domaine le plus important sur les tablettes tactiles, nous allons tout de même évoquer succinctement le dispositif réservé aux photos. Ainsi, vous pourrez utiliser un capteur 12 mégapixels placé à l'arrière de l'appareil et un autre de 7 mégapixels placé en frontal. Vous pourrez donc enregistrer des vidéos en 4K. Enfin, terminons sur l'autonomie de la batterie embarquée. Cette dernière fonctionnera plus de 10 heures avant de tomber à court d'énergie. Un excellent résultat pour un appareil avec un écran aussi grand.Une fois encore, Apple prouve tout son savoir-faire en matière de tablette tactile. Vous trouverez difficilement mieux dans ce domaine. L'iPad Pro 11'' (2020) conviendra aux utilisateurs les plus exigeants.