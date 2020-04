La Playstation 4 Pro 1 To à prix cassé avec le code promo Rakuten

La PS4 Pro en promotion chez Rakuten

La console de Sony la plus puissante

Vous avez donc jusqu'à ce soir à 23h59 précises pour vous procurer en promotion la PS4 Pro 1 To sur le site de Rakuten, par l'intermédiaire du vendeur Boulanger.Alors que la console se vend au prix de base de 399 euros, la PS4 Pro voit son tarif diminuer à 299,99 euros.Mais ce n'est pas tout ! Grâce au code RAKUTEN20 à saisir dans le panier, le produit voit son prix afficher à 279,99 euros. De plus, le client Rakuten bénéficiera de 15 euros offerts lors de sa prochaine commande.À titre d'information, le coupon est utilisable une seule fois pour chaque commande, et limité à une seule commande par personne et aux 2000 premières utilisations.La PS4 Pro est équipée d'une puissance graphique doublée pour encore plus de fluidité et de netteté, de taux de rafraîchissement plus rapides pour une expérience de jeu explosive.Compatible 4K sur une variété de jeux, la console de salon conçue par Sony prend en charge la technologie HDR et est fournie avec une manette sans fil DS4.Enfin, la PS4 Pro (coloris noir) est livrée avec une oreillette micro-mono et trois câbles (alimentation, HDMI, USB).