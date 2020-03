Apple AirPods 2 : les écouteurs Bluetooth a un prix choc ce mardi

Les meilleurs écouteurs au meilleur prix

Un bonheur à utiliser

Nous sommes du côté de chez Rakuten pour cette réduction de -28%. Une fois cet achat effectué, vous recevrez une remise de 6,40€ utilisable sur un futur panier (via le Club Rakuten). Comme d'habitude, vous avez la possibilité de payer en trois ou quatre fois. La livraison en France métropolitaine est gratuite mais vous devrez patienter entre 15 et 20 jours. Maintenant, passons aux spécificités de ce modèle.Ainsi, les Apple AirPods 2 viendront se connecter à vos appareils (smartphone, tablette, ordinateur) en passant par le Bluetooth. Une fois le premier appairage effectué, ils détecteront l'appareil visé dès que vous les sortirez de leur étui. La connexion sans fil est extrêmement stable et offre un son d'une grande qualité. De plus, la puce H1 permet à l'utilisateur de se servir des commandes vocales pour interagir avec Siri. Le temps de latence sur les jeux vidéo sera également réduit grâce à ce composant.Vous l'avez sans doute remarqué mais les écouteurs d'Apple sauront se faire discrets. Ils sont légers et ne vous gêneront pas même après plusieurs heures d'utilisation. La transition est toute faite puisque nous allons nous pencher sur l'autonomie de ce modèle. Les AirPods 2 offrent 5 heures d'écoute et jusqu'à 3 heures pour les conversations. Mais grâce au boîtier de charge inclus, la durée de vie peut atteindre une journée entière sans difficulté. En les rechargeant pendant 15 minutes, vous obtiendrez 3 heures d'écoute supplémentaires.Bref, les AirPods 2 d'Apple sont toujours au top. La marque américaine a conçu des écouteurs fiables sur le long terme, performants et très agréables à porter dans n'importe quelle circonstance (sport, marche, transports...). Une valeur sûre absolument indémodable et disponible à petit prix dès maintenant.