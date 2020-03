Apple iPhone 11 : nouvelle chute de prix avec un code promo exclusif valable ce dimanche

Pourquoi Clubic recommande l'iPhone 11 ?

Un forfait sans engagement

Un prix garanti pendant 2 ans

Pas moins de 100 Go d'internet mobile !

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet de l'iPhone 11

L'iPhone 11 toujours moins cher

Une porte d'entrée vers iOS

Dans son coloris violet et sa configuration 128 Go d'espace de stockage, l'iPhone 11 fait l'objet d'une baisse de prix sur Rakuten. De 859 euros, il passe à 769,99 euros. Un prix qu'il est possible de faire descendre un peu plus seulement ce dimanche grâce au code promo RAKUTEN20, qui permet de bénéficier de 20 euros de réduction dès 149 euros d'achat sur le site. L'iPhone 11 est alors disponible à 749,99 euros.Et ce n'est pas tout puisque vous pouvez aussi bénéficier d'un bon d'achat Club R d'une valeur de 38,50 euros à valoir sur une prochaine commande. La livraison est gratuite et est assurée sous 6 à 11 jours.L'iPhone 11 est équipé d'un écran LCD Liquid Retina de 6,1 pouces au format 19,5:9 et à la définition de 1792 x 828 pixels. Sa large encoche abrite le capteur photo frontal de 12 MP pour les selfies ainsi que les scanners 3D Face ID. Apple est tujours le maître de la reconnaissance faciale sur mobile. Au dos, on retrouve un double capteur 12 MP + 12 MP.Les performances sont assurées par le SoC maison A13 Bionic gravé en 7 nm+ et 4 Go de RAM. L'autonomie est confiée à une batterie de 3110 mAh compatible recharge rapide jusqu'à 18W. Mais ce que recherchent la plupart des utilisateurs, c'est la présence d'iOS, le système d'exploitation embarqué sur les iPhone. En achetant l'iPhone 11, vous avez la garantie de bénéficier de longues années de suivi logiciel et de mises à jour de fonctionnalités.Les caractéristiques techniques, c'est bien, avoir le ressenti d'un professionnel, c'est encore mieux. Pour en savoir plus sur ce smartphone, nous vous invitons à lire notre test complet de l'iPhone 11