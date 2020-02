Sony Alpha A7R III : un excellent appareil photo hybride et une très belle promotion

L'appareil photo hybride Sony Alpha à 1 899€ seulement

Des performances exceptionnelles

L'appareil photo hybride Sony Alpha A7R III est un boitier numérique sans miroir. Il capture images et vidéos en haute résolution 4k. Il combine cette haute qualité d'image avec un autofocus très rapide pour une prise de vue fluide et sans accrocs. Le capteur optique Exmor R CMOS capture à une vitesse de 10 fps en autofocus, et à 8 fps avec un ajustement en direct de la mise au point entre chaque prise. Ces caractéristiques de précision permettent une prise de vue nette dans les conditions les plus instables.L'appareil bénéficie d'un certain nombre de modes personnalisés automatiques tels que le mode portrait optimisé : il fait la mise au point intelligemment sur le sujet et le suit dans ses déplacements, même en contre-jour. D'autres améliorations comme celle du stabilisateur d'image et de la mise au point automatiques sont également bienvenues. Il est équipé d'une bonne connectivité avec le port USB type C compatible USB 3.1 pour des transferts plus rapides et plus sûrs. Le boitier et livré nu et gratuitement.Profitez d'une multitude d'autres promotions grâce aux bons plans Clubic !