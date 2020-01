Bon plan Rakuten: écouteurs Sony intra-auriculaire à 189,99€ au lieu de 249,99€

Un son de qualité

Une liberté de mouvement amplifiée

Les écouteurs wireless Sony ont l'avantage de proposer un son en intra-auriculaire de grande qualité, afin de transmettre avec précision la musique et autres contenus audios (films, séries, vidéos). La réduction de bruit est assurée par deux capteurs différents, ce qui permet une immersion totale dans votre musique, sans bruit de fond envahissant. Cette fonction peut cependant être mise en pause d'un simple toucher du doigt afin d'entendre les bruits environants en cas de besoin. Le volume peut être réduit de la même manière De plus, le son n'est pas relayé d'une oreillette à l'autre mais transmis aux deux simultanément.Bref, la technologie des écouteurs Sony est conçue pour immerger intensément l'utilisateur dans la musique, tout en lui permettant un accès rapide aux commandes. Pour mettre la lecture en pause, il suffit de retirer un écouteur. Diverses commandes sont attribuées aux oreillettes droite et gauche afin de passer des morceaux, ou ajuster la réduction de bruit. Ainsi, le pratique se lie à l'agréable!Le grand avantage des écouteurs wireless est qu'ils permettent de décupler la liberté de mouvement des utilisateurs, enfin libérés des fils des écouteurs classiques. La tenue impeccable des écouteurs intra-auriculaires dans l'oreille, quelle que soit le mouvement de l'utilisateur permet d'utiliser les écouteurs Sony pour le sport sans aucune difficulté. De plus, l'écouteur s'adapte à votre activité (marche, course, attente) et ajuste la réduction de bruits ambiant automatiquement, tout en vous laissant la possibilité de le faire manuellement.La liberté permise par les écouteurs sans fils est amplifiée par la batterie longue durée avec un temps d'écoute allant jusqu'à 24h grâce à l'étui qui, chargé à fond, contient trois recharges de six heures pour vos écouteurs. En seulement 10 minutes de charge, l'autonomie peut aller jusqu'à 90 minutes.Ces écouteurs sont disponibles à prix réduit sur Rakuten: le prix original de 249€ bénéficie de 23% de réduction. Ainsi, pour vous équiper au mieux pour l'année 2020, profitez au plus vite de ce bon plan!