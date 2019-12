Le Xiaomi Mi Note 10 128 Go à 379,99€ au lieu de 549,90€ chez Rakuten

Un smartphone sublime et performant

L'appareil photo le plus complet pour développer votre créativité

Le Xiaomi Mi Note 10 est l'un des téléphones les plus élégants produits pas le constructeur chinois. Il possède un écran AMOLED de 6,47 pouces, recouvrant intégralement la surface de l'appareil, sans bouton ou bordures. Le capteur d'empreintes est lui intégré dans l'écran, comme la majorité des smartphones haut de gamme aujourd'hui.A l'intérieur de l'appareil, Xiaomi a intégré les composants les plus puissants à sa disposition. Un processeur Snapdragon 730G associé à 6 Go de mémoire vive offrent de solides performances tandis qu'un processeur graphique Qualcomm Adreno 618 offre des graphismes d'exception pour tous les jeux vidéo disponibles sur le Google Play Store.Pour la partie photo, le constructeur n'a pas lésiné sur le nombre de capteurs avec pas moins de 5 optiques intégrées au dos, dont un capteur de 108 mégapixels pour des clichés au piqué jamais vu sur un smartphone. Les deux téléobjectifs, l'ultra grand-angle 20 mégapixels et l'objectif macro 2 mégapixels permettent au Xiaomi Mi Note 10 d'être extrêmement polyvalent, quelque soit le sujet ou le paysage capturé. Le capteur frontal est lui de 32 mégapixels Full HD pourL'autonomie pour finir n'a pas été négligée par Xiaomi. Le fabriquant a placé à l'intérieur de son smartphone haut de gamme une batterie de 5260 mAh qui vous permettra de tenir bien plus d'une journée, même en cas d'utilisation intense. La charge n'est elle que de 65 minutes, pour recharger très rapidement votre téléphone et repartir pour plusieurs heures en fin de journée.Le Xiaomi Mi Note 10 est donc bel et bien le maitre étalon de la marque chinoise. Et comme à son habitude, Rakuten vous permet de vous l'offrir à un prix très abordable de seulement 379,99€. Si vous êtes membre du Club R, vous recevez 19€ à faire valoir sur une prochaine commande. C'est Noël avant l'heure, ne passez pas à côté de cette offre !