Idée cadeau de Noël : Le smartphone Huawei P30 lite 128 Go à 219,99 € chez Rakuten

Un portable très puissant pour tous vos usages du quotidien

Un modèle taillé pour la photographie

Le Huawei P30 Lite est tout d'abord un très joli smartphone . Le design c'est important et le constructeur chinois l'a bien compris en proposant un appareil où l'écran de 6,15 pouces prend tout la place, sans aucune bordures ou bouton intégré. La caméra avant de 32 mégapixels est quant à elle intégrée dans l'écran et se remarque à peine.Le téléphone est également très puissant grâce à son processeur Kirin 710 2,2 GHz 8 coeurs, associé à 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Le smartphone peut afficher les jeux vidéo les plus puissants mais également toutes les applications disponibles sur le Google Play Store.A l'arrière du téléphone, Huawei n'a fait aucune concession et a intégré un triple module photo, avec un capteur grand angle, un objectif ultra grand-angle et un téléobjectif, qui sera utilisé vous rapprocher de vos sujets mais également réaliser des clichés en mode portrait. Le constructeur a intégré de nombreux modes créatifs afin de vous permettre de réaliser toutes les photos que vous souhaitez mais également d'ajouter des filtres ou de modifier les réglages de couleur et de luminosité.Enfin Huawei vous permet de tenir une journée entière d'utilisation, même intensité, grâce à sa batterie de 3340 mAh. Le constructeur chinois a également inclus un mode de recharge rapide, vous permettant de passer de 0 à 100% en seulement 1H40.Le Huawei P30 Lite est disponible dès à présent et livré pour Noël par Rakuten. Obtenez ce téléphone de grande qualité à seulement 219,99€, et 11€ vous sont offerts sur votre compte Rakuten pour un prochain achat.