Idées cadeaux de Noel : Huawei P20 lite 64Go à seulement 164,99€ chez Rakuten

Le Huawei P20 Lite garde la ligne chez Rakuten

La qualité signée Huawei

Direction Rakuten pour cette réduction des plus intéressantes. Une fois l'achat réalisé, le site vous versera une remise de 8,25€ que vous pourrez utiliser sur une prochaine commande. Pensez juste à vous inscrire gratuitement au Club Rakuten. En ce qui concerne la livraison à domicile, cette dernière est offerte mais il faudra patienter entre 5 et 10 jours ouvrés pour recevoir le smartphone chez vous. Enfin, les paiements en quatre fois (soit 41,24€/mois) et même en cinq fois (34,27€/mois) sont à votre disposition. Libre à vous de choisir. Passons maintenant aux caractéristiques du portable de la marque chinoise.Ce Huawei P20 Lite embarque un écran avec une diagonale de 5.84 pouces pour une définition de 2280 x 1080 pixels. La dalle est vraiment bien calibrée et très agréable à l'œil. Du côté de la configuration du mobile, nous retrouvons un processeur Kirin 659 avec 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. La plupart des tâches demandées s'exécuteront sans le moindre ralentissement. Cependant, il faudra faire quelques concessions sur les jeux les plus gourmands. Globalement, les performances sont tout de même vraiment satisfaisantes.La partie réservée aux photos est assurée par deux capteurs positionnés à l'arrière du smartphone. Il s'agit d'un module principal de 16 mégapixels accompagné par un second module à 2 mégapixels. La capture des vidéos se fera donc en Full HD. À l'avant, c'est un autre capteur de 16 mégapixels qui s'occupera des selfies. Enfin, concernant la batterie 3000 mAh, elle peut encaisser une durée d'utilisation standard d'environ deux journées complètes. Un excellent résultat pour un téléphone aussi abordable.Le Huawei P20 Lite est un smartphone idéal pour les plus petits budgets. Malgré son prix, il assure dans de nombreux domaines comme sur la qualité de son écran, ses performances correctes ainsi que son autonomie solide. Vous pouvez foncer sans hésiter !