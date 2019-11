Samsung Galaxy Note 10+ 256 Go à moins de 780€ chez Rakuten

Commencez le Black Friday sur une bonne Note

Performant et résistant

Rakuten est en charge de cette réduction très généreuse. Le vendeur pro Digi-Best vous fera bénéficier de la livraison gratuite sous 6 à 10 jours ouvrables. Le paiement en quatre fois est aussi de la partie afin de préserver votre budget mensuel. La garantie est valable pendant 2 ans. Ce site vous permettra d'obtenir une remise de 38,94€ une fois l'achat effectué. Cette somme sera ensuite utilisable sur une prochaine commande. Il est nécessaire de s'inscrire gratuitement au Club Rakuten pour en profiter. Passons maintenant aux caractéristiques du smartphone de la marque sud-coréenne.Le Samsung Galaxy Note 10+ dispose d'un écran Dynamic AMOLED 6,8 pouces avec une définition de 3040 x 1440 pixels. Il supporte aussi la technologie HDR10+. À l'intérieur du mobile, nous retrouvons un processeur Exynos 9825 profitant de 8 cœurs à 2,73 GHz. Il est épaulé par 12 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go. Vous pourrez lancer toutes les applications installées sur le téléphone sans le moindre problème et les jeux tourneront avec une fluidité optimale. Pour ce qui est des performances, le Galaxy Note 10+ fait très fort !Évoquons la partie consacrée aux photos. À l'arrière, ce modèle embarque pas moins de trois modules. Tout d'abord, nous avons un capteur principal de 12 mégapixels, un secondaire grand-angle de 16 mégapixels et un dernier télé-objectif de 12 mégapixels. Sur la façade avant, c'est un module 10 mégapixels qui prendra des selfies. De son côté, la batterie dispose d'une capacité de 4300 mAh. Cela équivaut à une autonomie d'un peu plus d'une journée complète. Le smartphone est compatible avec la recharge rapide jusqu'à 45 W et sans-fil jusqu'à 15 W. Enfin, la certification IP68 permet au mobile de résister à une immersion dans l'eau allant de 1 à 3 mètres de profondeur pendant 30 minutes.Ce très récent Samsung Galaxy Note 10+ est un vrai haut de gamme. Il est puissant, résistant, équipé d'un écran à la qualité irréprochable et d'une partie photo très convaincante. Le rapport qualité / prix est des plus intéressants grâce à cette promotion juste avant le Black Friday.