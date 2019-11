Xiaomi MI 9T Pro 128 Go Double SIM Bleu glacier à 344€ + 68€ remboursés en superpoints

Xiaomi MI 9T Pro en promo chez Rakuten

Un smartphone Xiaomi extrêmement performant

Où trouver les promotions avant le Black Friday ?

Le site qui se montre généreux est Rakuten. En plus de cette réduction, les utilisateurs pourront profiter de 68€ de remise à utiliser sur leurs prochaines commandes. Pour cela, il est nécessaire de s'inscrire gratuitement au Club Rakuten. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas en si bon chemin puisque la livraison à domicile est gratuite. Hélas, la patience sera de rigueur puisque la commande n'arrivera que sous 8 à 12 jours ouvrés. Enfin, sachez que la garantie sur ce produit est valable pendant deux ans.Si ce bon plan vous intéresse alors rendez-vous dès 18h sur Rakuten Concernant les spécificités du Xiaomi Mi 9T Pro , il embarque un écran Amoled avec une diagonale de 6.39 pouces. Pour ce qui est de la définition, elle atteint 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur du portable,nous retrouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 855, 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Sur son interface et les applications téléchargées, le mobile conservera toute sa fluidité. C'est également le cas en jeu grâce à la puce Adreno 640. Vous l'aurez sans doute compris, les performances sont au top !La partie photo est assurée par un module principal de 48 mégapixels couplé à un zoom x2 de 8 mégapixels et à un troisième capteur grand-angle de 13 mégapixels. Le tout vous permettant de capturer des vidéos en 4K. À l'avant, c'est un capteur 20 mégapixels qui est de la partie avec un mode portrait vraiment satisfaisant. Enfin, la batterie 4000 mAh équipée pourra tenir pendant pratiquement deux journées entières.Les utilisateurs qui choisiront ce Xiaomi Mi 9T Pro auront entre leurs mains un smartphone parfait dans pratiquement tous les domaines. Doté de finissions excellentes, d'un écran au rendu impeccable, d'une autonomie importante et de trois modules photo performants, ce mobile a tout pour plaire. N'hésitez pas une seule seconde !Voici la liste des sites proposant des promotions et ventes flash avant le Black Friday ainsi que le lien pour accéder directement à leurs rubriques promotionnelles :