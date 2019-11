Sorti en début d'année, le Samsung Galaxy S10 s'affiche désormais à moins de 570€

Plus de 300 euros de différence avec le prix de sortie

Le Galaxy S10, un appareil premium

Le Samsung Galaxy S10 est donc vendu au prix de 569,99 euros dans sa variante avec 128 Go d'espace de stockage et le coloris blanc prisme sur Rakuten. Pour rappel, lors de son lancement il y a huit mois, le smartphone dans cette configuration était commercialisé au tarif de 909 euros. Et en plus de cette réduction, il est possible de récupérer 28,50 euros de bon d'achat Club R pour une prochaine commande sur le site. La livraison est gratuite et est assurée entre 6 et 12 jours. Autre précision utile : il s'agit bien de la version européenne équipée d'un SoC Exynos 9820 gravé en 8 nm.Le Galaxy S10 reste l'un des meilleurs smartphones disponibles sur le marché actuellement. Il profite notamment d'un superbe écran AMOLED poinçonné de 6,1 pouces avec définition QHD+ 1440 x 3040 pixels, format 19:9, ratio écran-corps de 88.3%, protection Corning Gorilla Glass 6, compatibilité HDR10+ et fonction Always-on. Samsung continue de confirmer qu'il est celui qui fabrique les meilleures dalles de smartphone. Le lecteur d'empreintes est situé sous l'écran.Autrement, on retrouve 8 Go de RAM et l'interface One UI, bien meilleure que la surcouche Samsuung Experience à laquelle on avait droit auparavant. L'autonomie est confiée à une batterie de 3400 mAh avec recharge rapide 15W. Le mobile propose aussi la recharge sans fil rapide 15W ainsi que la recharge inversée 9W pour recharger d'autres appareils compatibles avec la batterie du smartphone. Au programme également un triple capteur photo avec module principal de 12 MP, ouverture variable f/1.5-2.4 et stabilisation optique, capteur ultra grand-angle 16 MP et f/2.2 ainsi que téléobjectif de 12 MP, f/2.4 et zoom optique 2x.