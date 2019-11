Très bon rapport qualité prix sur ce Huawei P20 lite à 164,99€ chez Rakuten

Un rapport qualité-prix ultra compétitif

De bonnes caractéristiques pour une entrée de gamme

Vendu aux alentours de 300 € à sa sortie en France, le Huawei P20 lite a depuis vu son prix baisser petit à petit, mais celui-ci n'a sans doute jamais été aussi bas que ce que propose aujourd'hui Rakuten. Pour moins de 165 €, vous aurez ainsi un smartphone design et d'une belle puissance, qui offre également des performances convaincantes en photographie.En plus de profiter d'un petit prix sur ce smartphone Huawei, Rakuten vous offre un bon d'achat de 8,25 € à utiliser sur votre prochaine commande sur le site. Vous recevrez votre précieux colis dans un délai de 5 à 8 jours ouvrés, et sans rien dépenser en plus car le site a pour habitude d'offrir les frais de livraison. Si vous souhaitez régler votre achat en plusieurs fois, aucun problème, Rakuten vous propose un paiement en 4 mensualités. Pour bénéficier de ce service, vous devrez cependant payer 2,2 % supplémentaires par rapport au prix de votre commande.Le Huawei P20 lite est l'entrée de gamme des autres versions P20 de Huawei et a ainsi conservé l'élégance de cette ligne. Il est doté d'un écran LCD FullView FHD+ de 5,84 pouces qui offre un contraste élevé et une résolution de 2280 x 1080 pixels. Il embarque un processeur Hisilicon Kirin 659 à 8 cœurs ainsi que 4 Go de mémoire vive et un bel espace de stockage interne de 64 Go. Si vous avez besoin d'augmenter cette capacité, il est possible d'ajouter une carte Micro SDHC ou MicroSDXC pour atteindre les 256 Go.L'appareil photo fait du bon boulot grâce à son double objectif arrière de 16 mégapixels (F/2.2) + 2 mégapixels. Sa batterie de 3000 mAh offre une autonomie très satisfaisante pour un temps de charge ne dépassant pas les 100 minutes.Si vous souhaitez changer de smartphone pour un appareil performant et à petit prix, ne tardez pas pour vous saisir de cette bonne affaire proposée par Rakuten.