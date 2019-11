Bose QuietComfort 35 à prix cassé chez Rakuten

Un prix confortable avant le Black Friday

Un son et une construction solides

Nous sommes avec Rakuten sur cette réduction des plus attirantes. Une fois l'achat réalisé, le site vous versera une remise de 22,20€ utilisable sur vos prochaines commandes. Pour en bénéficier, pensez à vous inscrire au Club Rakuten gratuitement. Précisons aussi que la livraison à domicile est offerte. Comptez tout de même entre 8 et 12 jours pour recevoir votre article. Pour préserver votre budget, le paiement en quatre et cinq fois est à votre disposition. N'oubliez surtout pas d'utiliser ce code pour activer la réduction de 15€ : RAKUTEN15. Enfin, sachez que la garantie de ce produit est valable pendant deux ans.Le casque bluetooth Bose QuietComfort 35 embarque la technologie de réduction de bruit. Cette dernière pourra vous couper totalement des bruits extérieurs pour une expérience d'écoute optimale. Pas moins de trois réglages peuvent être sélectionnés selon vos besoins. Globalement, c'est toute la partie sonore qui est au top ! Le volume s'adaptera en fonction de vos préférences pour un son toujours net et détaillé. Ces réglages s'effectueront lorsque vous écouterez de la musique et durant vos appels. Mais ce casque cache encore de belles surprises.Ainsi, par la simple pression d'un bouton, vous pourrez vous adresser à l'Assistant Google intégré. Il vous permettra de diffuser de la musique, lire des SMS et même d'accéder à n'importe quelle information. La conception de cet exemplaire est également de bonne facture. En effet, le Bose QuietComfort 35 est résistant aux chocs grâce à sa construction en nylon renforcé et en acier inoxydable. Il est également recouvert d'une couche d'Alcantra. Ce matériau est utilisé notamment pour les yachts et les voitures. Enfin, l'autonomie s'élève à environ 20 heures et une recharge de 15 minutes équivaut à 2h30 d'écoute.Le casque Bose QuietComfort 35 est une valeur sûre. Ses performances sont tout simplement excellentes et il est parfaitement adapté à une utilisation en extérieur grâce à sa solidité ainsi qu'à sa technologie de réduction de bruit. Avec la promotion actuellement en vigueur, ce modèle haut de gamme affiche un rapport qualité / prix imbattable.