Pas besoin d'attendre le Black Friday : l'iPhone XR est à 533,05€ chez Rakuten

Un téléphone acclamé par le grand public

Une puissance exceptionnelle au meilleur prix

L'iPhone Xr est un smartphone très populaire depuis plus d'un an et ce n'est pas un hasard. Apple a proposé avec cet appareil un vrai compromis entre un prix plus abordable qu'à l'accoutumée et des performances parmi les plus hautes vues dans l'univers du smartphone, encore aujourd'hui.Le téléphone est ici proposé dans sa version noire, la plus sobre possible pour convenir a tous les publics. L'appareil propose un écran de 6,1 pouces, prenant toute sa surface et sans bouton d'accueil ou de capteur d'empreintes. Apple a fait le choix de la reconnaissance faciale avec son système FaceID, un dispositif complexe et sécurisé pour vous authentifier mais également payer avec Apple Pay sur tous les terminaux compatibles NFC.À l'intérieur de l'iPhone Xr se trouve la puce A12 Bionic, un monstre de puissance permettant une fluidité de navigation jamais altérée, mais également de profiter des derniers jeux 3D du moment. Avec 64 de stockage, vous pouvez stocker toutes vos photos et vos vidéos, mais également toutes vos applications parmi les millions disponibles sur l'App Store.Pour capturer toutes vos soirées ou vos vacances, un seul objectif photo est à l'oeuvre. Le capteur de 12 mégapixels permet d'obtenir des résultats solides en toutes occasions. La colorimétrie est respectée et les scènes conservent leur naturel, une caractéristique propre à la marque californienne.Mettez la main sur l'iPhone Xr dès à présent. Il est disponible chez Rakuten à un prix de 553,05€. Gagnez encore 20€ supplémentaires grâce au code promo CHA20500, à saisir lors de la validation de votre commande !