Le nouvel iPhone 11 à moins de 740€ chez Rakuten

Le dernier smartphone de la Pomme met les bouchées doubles



Un superbe appareil excellent en photographie



L'iPhone 11 est le tout dernier smartphone d'Apple sorti il y a quelques semaines tout juste, à un prix déjà en promotion.smartphone proposé par Apple. Et pour cette nouvelle génération, le constructeur californien a mis le paquet pour proposer un appareil à la pointe de la technologie, doté des dernières innovations mises au point par ses équipes.Cela passe tout d'abord par son processeur mobile, l'A13 Fusion. La puce est tout simplement l'une des plus puissantes jamais intégrées dans un smartphone. Développée par Apple, elle offre une fluidité exemplaire dans l'interface du système et une navigation sans latences. Les performances dans les applications les plus lourdes sont également exceptionnelles, comme les jeux vidéo ou les applications de création photo et vidéo.Que serait un smartphone sans un bon appareil photo ? L'iPhone 11 en propose deux pour multiplier les prises de vue et les possibilités créatives. Un grand angle et un ultra grand angle permettent de réaliser un zoom x2 mais aussi d'appliquer un flou d'arrière-plan pour réaliser des portraits au rendu incomparable. Un mode nuit est également intégré pour réaliser des clichés lumineux même en basse luminosité.Enfin le design. Le téléphone bénéficie d'un écran de 6,1 pouces et intègre le capteur de reconnaissance faciale FaceID dans une encoche en haut de la dalle. Apple propose l'iPhone 11 dans une finition rouge, appelée RED. Le coloris est très vibrant et ne passera pas inaperçu. L'achat de ce téléphone permet également de reverser une partie du prix de l'appareil au fonds pour la recherche contre le SIDA.Rakuten vous propose d'acquérir ce téléphone d'excellente facture pour un prix de seulement 736€, soit 9% de réduction sur le smartphone le plus récent de la gamme Apple. 36,80€ vous sont également offerts en bons d'achats sur votre prochaine commande sur le site. Difficile de résister !