Pack Astérix & Obélix : le film le domaine des dieux et le jeu Astérix & Obélix XXL 2 PS4 à 19,99€

Rakuten nous fait boire la potion magique

Par Toutatis !

C'est Rakuten qui nous plonge une nouvelle fois dans sa marmite aux bonnes affaires. Le pack en question vous sera livré gratuitement et l'expédition sera faite sous 24 à 48 heures. De plus, les adhérents au Club Rakuten obtiendront un bon d'achat de 2,40€ utilisable sur une prochaine commande. C'est tout ce qu'il fallait savoir au sujet des modalités pour cet article. Maintenant, passons au contenu de ce beau bundle.Dans un premier temps, nous retrouvons un Blu-ray du film réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy. Sorti en 2014, ce long-métrage d'animation plonge le spectateur dans une nouvelle aventure en compagnie des deux célèbres héros moustachus. Une fois encore, les romains tentent de s'attaquer au village en construisant le Domaine des dieux afin d'attirer "les gaulois réfractaires" vers un mode de vie différent. Le film a été très bien reçu par la critique et il vous permettra de passer un très bon moment en famille.Enfin, le jeu vidéo Astérix & Obélix XXL 2 vient compléter ce pack. Il s'agit d'une version PS4 de la remasterisation du titre sorti initialement en 2005. Ainsi, les graphismes ont été sensiblement retravaillés et quelques nouveautés sont de la partie. Il est désormais possible d'effectuer des voyages rapides, plusieurs modes de difficulté font leur entrée, de nouvelles compétences ont été ajoutées et des défis inédits se sont invités à la fête. Le jeu s'adresse aux plus jeunes comme aux joueurs expérimentés.Les fans de la BD seront aux anges avec ce pack aussi abordable que généreux en contenu. C'est aussi un excellent moyen de célébrer l'arrivée de la nouvelle BD cette semaine. Une bien belle affaire à ne pas rater !