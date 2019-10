OnePlus 7 256 Go à 378,99€ (dont 10€ avec le code RAKUTEN10)

Un petit prix + un bon d'achat

Des performances solides

Rakuten propose plusieurs avantages en une seule offre qui rend l'achat du smartphone OnePlus 7 256 Go vraiment très intéressant. En plus de proposer une baisse de prix de plus de 35 % (36 % exactement), l'enseigne française vous propose de réduire son prix de 10 € grâce à un coupon promotionnel. Pour en bénéficier, il faudra inscrire le code suivant : RAKUTEN10 dans la case dédiée, avant de passer à la caisse. Vous arriverez ainsi au prix très compétitif de 378,99 €.Mais Rakuten ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque le site vous offre également un bon d'achat d'une valeur de 19,45 € à utiliser sur votre prochaine commande. Pour ne rien gâcher, Rakuten vous offre la totalité des frais de port. Votre One Plus 7 mettra entre 8 et 12 jours ouvrables à arriver à destination.Le One Plus 7 propose un joli écran OLED de 6,41 pouces d'une définition de 2340 x 1080 pixels. Il embarque un processeur d'un excellent niveau, le Snapdragon 855 et dispose de quelques 8 Go de RAM. Son espace de stockage est, pour sa part, tout simplement immense avec ses 256 Go. Question performances, on peut donc dire que le One Plus 7 fait du très bon boulot. Grâce à ces caractéristiques, les applications et les jeux les plus récents tourneront à vitesse grand V. De plus, avec sa batterie d'une capacité de 3700 mAh, le smartphone offre une autonomie tout à fait convaincante. D'autant qu'avec la technologie Fast Charge (5V 4A), l'appareil reprend rapidement des forces.Côté photographie, le OnePlus 7 nous gâte avec un double capteur arrière de 48 mégapixels + 5 mégapixels. Pour vous offrir de beaux selfies, le smartphone haut de gamme dispose d'un objectif avant de 16 mégapixels.Si le OnePlus 7 vous fait de l'œil, ne manquez pas l'occasion de l'acheter à petit prix en ce moment sur Rakuten. Si vous hésitez et que vous cherchez des conseils pour acheter le smartphone qui vous correspondra le plus, renseignez-vous en lisant le comparatif des meilleurs smartphones de cette année