🔥 Xiaomi MI 9T 64 Go à 276,99€

Un petit prix + un bon d'achat

Un smartphone bien sous tous rapports

Le Xiaomi MI 9T a su convaincre les clients les plus exigeants, et ce, dès son lancement dans les rayons virtuels de l'Hexagone. En le commandant en ce moment sur Rakuten, vous faites une économie de plus de 70€ par rapport au prix qu'il affichait à sa sortie. Grâce à cet achat, vous bénéficierez en outre d'un bon d'achat en Super Points valable sur le site de Rakuten dès votre prochaine commande. L'acquisition du Xiaomi MI 9T vous apportera ainsi la coquette somme de 13,85€. Pour ne rien gâcher, l'enseigne française vous fait également cadeau des frais de port. Vous recevrez donc votre colis gratuitement dans un délai de 8 à 12 jours ouvrables. On peut également noter que le smartphone bénéficie de la garantie officielle du groupe Xiaomi pendant 2 ans.Le Xiaomi MI 9T est donc un smartphone très abouti qui offre de solides performances dans quasiment tous les domaines. Ainsi, il possède un magnifique écran AMOLED sans bord d'une diagonale de 6,39 pouces. Il affiche une définition de 2340 x 1080 pixels pour une résolution de 403 ppi et dispose d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran parfaitement efficace. Le processeur Snapdragon 730 gravé en 8 nm répondra à vos attentes question réactivité. En termes de mémoire, le smartphone atteint là aussi un très bon score avec 6 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage interne.L'autonomie du MI 9 T est tout simplement excellente. L'appareil dispose en effet de 4 000 mAh et peut ainsi tenir 2 jours sans problème. Enfin, pas de déception non plus concernant l'appareil photo puisque ce dernier est doté d'un triple capteur arrière de 48 mégapixels pour le grand-angle, de 13 mégapixels (f/2.4) pour le téléobjectif et de 8 mégapixels (f/2.4) pour la lentille ultra grand-angle. En plus de toutes ces caractéristiques épatantes, le MI 9 T de Xiaomi se pare d'un design orignal et élégant qui le différencie de ses congénères.Si vous êtes décidé à investir dans un smartphone milieu de gamme, le MI 9 T est un des meilleurs choix que vous puissiez faire.