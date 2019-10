🔥 Apple iPad en promo sur Rakuten, notre sélection coup de cœur

iPad Mini, Air et Pro en promotion chez Rakuten

Puissance et précision avec l'iPad Pro

Les tablettes de la marque à la pomme offrent toute une belle finesse, ainsi qu'un écran très qualitatif grâce à la technologie Retina. Chaque besoin et chaque usage sera honoré grâce à la gamme Mini pour plus de portabilité, l'iPad Air dédié à un usage plus classique, et enfin, le modèle Pro pour une utilisation poussée. L'utilisation d'un stylet sur cette version d'iPad peut apporter plus de précision à votre travail, par exemple dans le dessin.Notre 1er choix se porte sur l'iPad Mini proposé à 365,59€ au lieu de 459€ avec en plus un bon d'achat de 18,28€ grâce à club R de Rakuten. Son écran Rétina de 7,9" affiche une belle résolution de 2048 x 1536 pixels. Sous le capot, celui-ci embarque un processeur quadricœur Apple A12 Bionic et dispose de 64Go d'espace de stockage. Côté photo, l'iPad Mini dispose d'un capteur arrière de 8 mégapixels et d'un capteur frontal de 7 mégapixels pour profiter de FaceTime HD.Continuons avec l'iPad Air proposé à 449,99€ au lieu de 569€ avec en plus un bon d'achat de 22,50€ grâce à club R de Rakuten. Son écran Rétina de 10,5" affiche une belle résolution de 2224 x 1668. La tablette est équipée du processeur quadricœur Apple A12 Bionic et dispose de 64Go d'espace de stockage. Le capteur photo arrière propose 8 mégapixels et le frontal 7 mégapixels.Nous terminons notre sélection avec deux iPad Pro, ils datent de 2018 mais offrent toujours de belles performances. Le premier modèle est proposé à 698,47€ au lieu de 899€ avec en plus un bon d'achat de 34,91€ grâce à club R de Rakuten.Il possède un écran Rétina de 11" avec une haute résolution de 2388 x 1668 et 264 ppi. Sous le capot on trouve un processeur plus puissant, le modèle Apple A12X Bionic et dispose de 64Go d'espace de stockage. Le capteur photo arrière propose 12 mégapixels et 7 mégapixels à l'avant pour profiter de FaceTime HD.Le deuxième modèle proposé à 901,72€ au lieu de 1199€ et 45,09€ en club R, proposent un écran plus de 12,9" pour une résolution de 2732 x 2048 et 264 ppi.Voilà notre sélection terminée, il ne vous reste plus qu'à faire votre choix, mais ne tardez pas de trop, car tout risque de disparaître rapidement.