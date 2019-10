🔥 Samsung Galaxy Note10+ 256 Go à 842,19€ au lieu de 1109€

Le Samsung Galaxy Note10+ en promo avec un coupon de réduction

Notre comparatif des meilleurs smartphones

Tout pour plaire dans ce Samsung Galaxy Note10+

Direction la plateforme Rakuten où il est possible d'acheter en promotion le Samsung Galaxy Note10+ au prix de 842,19€ au lieu de 1109€ ; soit 23% de remise immédiate de la part du site marchand et 15 euros de réduction avec le code RAKUTEN15 (après avoir ajouté l'article au panier).Le coupon est utilisable sur une seule et unique commande (limité aux 2000 premières utilisations) ce 9 octobre 2019. L'offre n'est pas cumulable avec tout autre coupon. En plus de cette remise, vous avez aussi droit à 85,72 euros offerts sur vos prochains achats avec le ClubR de Rakuten. Plutôt pas mal, non ?Pour information, il s'agit du vendeur Central-FR qui propose le smartphone de Samsung. Le vendeur, qui a une note de 4,6 sur 5, indique que la livraison est offerte vers la France métropolitaine en 8-12 jours ouvrés et que le produit dispose de 2 ans de garantie.Après avoir évoqué l'offre Rakuten, passons désormais aux principales caractéristiques du Samsung Galaxy Note10+.Proposé dans un coloris Lueur d'aura, le smartphone est équipé d'un écran QHD+ de 6,8 pouces (résolution 3040 x 1440 pixels), du processeur Samsung Exynos 9, du système d'exploitation mobile Android 9.0 Pie, de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go (extensible jusqu'à 1 To par microSDHC ou microSDXC), d'un port USB-C et d'une batterie de 4300 mAh avec charge Ultra Rapide de 45W.Enfin, côté photo, le téléphone dispose d'un capteur avant de 10 mégapixels et d'un quadruple capteur arrière de 16 + 12 + 12 + 0,3 mégapixels.Pour en savoir plus sur ce smartphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du Samsung Galaxy Note10+