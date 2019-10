🔥 Code promo Rakuten sur le casque Bluetooth Bose 700

L'Happy Hour chez Rakuten !

À lire aussi : Casque bluetooth, notre comparatif

Le Bose 700 : un casque très complet

C'est Rakuten qui vient nous régaler avec cette belle réduction. Pour en profiter, vous allez devoir utiliser le code qui va suivre pour débloquer la somme de 15€ qui vous sera offerte dès 99€ d'achat sur l'ensemble du site. Cette offre est valable le 9 octobre 2019 à partir de minuit jusqu'à 23h59. Elle est également limitée aux 2000 premières utilisations, alors ne traînez pas. Voici le code en question : RAKUTEN15. En plus de ce beau geste, l'enseigne débloquera la somme de 16,80€ une fois le casque acheté. Vous pourrez utiliser ce montant pour obtenir une remise sur vos futurs paniers. Enfin, la livraison est gratuite.Le casque Bose 700 peut se connecter à la plupart de vos appareils en passant par le Bluetooth. Vous pourrez écouter vos musiques favorites dans les meilleures conditions possibles puisque cet exemplaire diffuse un son détaillé et puissant. Une fois relié à un smartphone, cet exemplaire vous permettra de prendre des appels grâce à ses quatre microphones intégrés. Ils capteront votre voix avec une précision imparable même dans les environnements les plus bruyants. La technologie de réduction de bruit est également de la partie pour atténuer les sons ambiants lorsque vous écoutez de la musique.Autre bon point, le casque Bluetooth Bose 700 possède une autonomie maximale de 20 heures. Vous aurez également la possibilité de le relier en filaire à vos appareils. Il est également résistant à la transpiration et à l'eau avec sa certification IPX4. Enfin, ce modèle est compatible avec l'Assistant Google et Alexa. Pour activer cette fonction, vous devrez seulement presser un bouton. Bref, il est extrêmement complet.En optant pour le casque Bluetooth Bose 700, de nombreuses fonctionnalités seront à votre portée. La musique bénéficie aussi d'un rendu optimal et la technologie de réduction de bruit vous immergera toujours plus dans l'ambiance de vos morceaux préférés. Ce modèle a vraiment tout pour plaire et la garantie est valable pendant un an.